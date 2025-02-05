В Одессе женщина с ребенком выпали из окна 16-го этажа

По данным правоохранителей, женщина вместе с ребенком выпали из окна многоэтажки утром 5 февраля.

Предварительно, от полученных травм женщина погибла на месте, а ребенка, которому примерно пять лет, госпитализировали.

Сейчас устанавливают личности пострадавших. На месте работают следственно-оперативная группа и ювенальные полицейские.

Подробная информация будет предоставлена после выяснения всех обстоятельств.

Напомним, в августе прошлого года мы писали о том, что в Одессе из окна выпал трехлетний ребенок. Правоохранители установили, что несчастный случай произошел, когда отец мальчика ненадолго ушел в другую комнату. Малыш с помощью стульчика добрался до подоконника, оперся на москитную сетку и выпал.

Также подобный похожий инцидент произошел в Киеве. Однако тогда пьяные родители не уследили за двухлетней дочерью, в результате чего она выпала из окна многоэтажки.

Ранее мы писали о том, что в октябре 2023 года брат и сестра выпрыгнули из 24-этажного здания в Киеве. Они погибли.