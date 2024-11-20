В Одессе увеличилось количество жертв после последней атаки РФ
Одиннадцать человек погибли из-за обстрела Одессы 18 ноября. Еще один пострадавший умер в больнице 20 ноября.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Одессы Геннадия Труханова.
"К сожалению количество жертв атаки по Одессе 18 ноября возросло до 11", - рассказал он.
По словам Труханова, 20 ноября в городской больнице скончался мужчина.
"Медики отчаянно боролись за его жизнь, но травмы были очень тяжелыми", - отметил мэр города.
Атака оккупантов на Одессу 18 ноября
Российские войска ударили по жилым домам в Одессе 18 ноября. Почти сразу стало известно о погибших и раненых. Также выяснилось, что россияне нанесли целенаправленный удар по городу.
Первоначально погибли восемь людей, еще 18 были ранены. Позже число пострадавших в Одессе продолжило расти и увеличилось до 10 погибших и больше 40 раненых.
Причем, среди 10 жертв - семеро полицейских и медик, а среди раненых оказались 4 детей и 14 правоохранителей.
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