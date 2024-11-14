RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

В Одессе задержаны двое мужчин, которые обещали "откупить" военнообязанного от службы

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В Одесской области разоблачили двух злоумышленников, которые за деньги обещали помочь военнообязанному мужчине избежать службы. Свои услуги злоумышленники оценили в 17 тысяч долларов.

По информации правоохранителей, 51-летний житель города Южное, который занимает должность уполномоченного по антикоррупционной деятельности на одном из предприятий в Одесском районе, вместе со знакомым 58-летним одесситом организовали схему "откупа" от воинского учета.

Мужчины пообещали своему знакомому, который искал способ выехать за границу, посодействовать в снятии его с воинского учета на основании фиктивного состояния здоровья. Для этого они должны были "повлиять на нужных людей" в Территориальном центре комплектования и социальной поддержки, с которыми, по их словам, были на связи.

В дальнейшем они начали давить на мужчину, требуя немедленной передачи средств и угрожая, что в случае отказа его правовое положение может ухудшиться.

Сотрудники полиции № 3 Одесского районного управления полиции № 2 вместе с УСБУ и под руководством Доброславской окружной прокуратуры провели задержание подозреваемых.

Один из них был задержан во время передачи средств, другой - на рабочем месте. Обоим сообщено о подозрении в вымогательстве неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины), что предусматривает до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

 

Фото: В Одессе задержаны двое мужчин, которые обещали "откупить" военнообязанного от службы (npu.gov.ua)

Ранее в Одессе разоблачили группу мужчин, которые выдавали себя за работников ТЦК. Фигуранты требовали от военнообязанных денег и угрожали якобы задержать их.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Одесса