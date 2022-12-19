RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Одессе ввели новые графики отключений света

Фото: в Одессе ввели новые графики отключения света (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В понедельник, 19 декабря, в Одессе были введены новые графики стабилизационных отключений электроэнергии. Они состоят из трех категорий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.

"С сегодняшнего дня в Одессе действуют новые графики стабилизационных отключений. Они разработаны с учетом сложной ситуации в энергосистеме, которая сложилась в результате последних террористических обстрелов", - говорится в сообщении.

Указано, что графики состоят из трех категорий:

  • Белый цвет: в это время планируется включение света.
  • Серый: в эти часы света не будет.
  • Светло-серый: возможные отключения, если дисбаланс в энергосистеме будет увеличиваться.

"Если ваш адрес отсутствует в перечне - просим сообщить нам через сайт, на странице в Facebook или в колл-центр", - добавили в ДТЭК.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что в ряде областей Украины сегодня, 19 декабря, ввели экстренные отключения света.

В Киеве сегодня также ввели аварийные отключения электроэнергии после ночной атаки российских оккупантов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Одессавідключеня світлаЭлектроэнергия