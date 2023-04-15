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Около одного из пляжей Одесской области обнаружили мину, ее уничтожили

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Киев, Суббота 15 апреля 2023 02:12
Около одного из пляжей Одесской области обнаружили мину, ее уничтожили Фото: морскую мину уничтожили в Одесской области (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Украинские военные в акватории Одесской области обнаружили и обезвредили морскую мину, которая дрейфовала в сторону берега.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram спикера ОК "Юг" Владислава Назарова.

"В направлении одного из пляжей Одесской области из открытого моря волнами несло очередную морскую мину. Благодаря своевременному выявлению и оперативному реагированию ее удалось контролируемо уничтожить на достаточном расстоянии от берега", - говорится в сообщении спикера ОК "Юг".

Ранее мы писали, что оккупанты теперь минируют не только береговую линию и территорию возле Запорожской АЭС, но и другие участки вблизи Энергодара. Враг боится контрнаступления ВСУ.

Также сообщалось, что в Херсонской области между селом Ольгино и поселком Архангельское на вражеской мине подорвался 37-летний мирный житель.

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