Около одного из пляжей Одесской области обнаружили мину, ее уничтожили

Украинские военные в акватории Одесской области обнаружили и обезвредили морскую мину, которая дрейфовала в сторону берега.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram спикера ОК "Юг" Владислава Назарова.

"В направлении одного из пляжей Одесской области из открытого моря волнами несло очередную морскую мину. Благодаря своевременному выявлению и оперативному реагированию ее удалось контролируемо уничтожить на достаточном расстоянии от берега", - говорится в сообщении спикера ОК "Юг".

Ранее мы писали, что оккупанты теперь минируют не только береговую линию и территорию возле Запорожской АЭС, но и другие участки вблизи Энергодара. Враг боится контрнаступления ВСУ.

Также сообщалось, что в Херсонской области между селом Ольгино и поселком Архангельское на вражеской мине подорвался 37-летний мирный житель.

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