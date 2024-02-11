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В Одессе загорелся дом: есть жертва (фото)

Одесса, Воскресенье 11 февраля 2024 21:29
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В Одессе загорелся дом: есть жертва (фото) Фото: в Одессе загорелся дом (facebook.com/DSNSODE)
Автор: Карина Левицкая

В Одессе произошло возгорание жилого дома. Во время тушения пожара было обнаружено тело мужчины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области.

Вечером в Службу спасения поступило сообщение о пожаре в Хаджибейском районе Одессы, по улице Прирейкова.

По прибытию спасателями было установлено возгорание домашнего имущества в частном одноэтажном доме.

Фото: в Одессе загорелся дом (facebook.com/DSNSODE)

"При тушении пожара обнаружено тело мужской статьи (анкетные данные устанавливаются)", - сообщили в ГСЧС.

Пожары в Украине

Как сообщалось, в Житомирской области 28 января во время пожара, произошедшего в частном жилом доме в с. Грабняк, погибли две малолетние сестры.

Кроме того, пожар в многоэтажке в Киеве произошел 6 ноября 2023 года. Пожарные спасли троих детей и женщину.

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