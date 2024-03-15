В Одессе уже 20 жертв из-за сегодняшних российских обстрелов

В Одессе в результате российских ракетных обстрелов, совершенных сегодня днем, число погибших увеличилось до двадцати человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.
"Количество погибших в результате вражеского ракетного удара по Одессе возросло до 20 человек", - передали чрезвычайники.
Отметим, перед этим генеральный прокурор информировал о 19 погибших и 73 пострадавших.
На местах вражеских ударов продолжаются поисково-спасательная операция, идет разбор завалов и ликвидация последствий атаки.
Напомним, ранее сегодня, 15 марта, российские войска обстреляли Одессу с применением баллистических ракет "Искандер-М". Целью террористов из РФ была гражданская инфраструктура.
После этого интервенты ударили по городу, когда на место прибыли медики и спасатели. Было известно о большом количестве пострадавших, погибших.
Было разрушено трехэтажное здание рекреационного объекта, повреждены по меньшей мере 10 частных домов, станция техобслуживания, газопровод низкого давления, авто скорой помощи и пожарно-спасательные автомобили. Продолжается разбор завалов.
Все детали о российском ударе Одессе 15 марта - читайте в материале РБК-Украина.
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