В Одессе упали обломки сбитых "шахедов": вспыхнул пожар, есть пострадавшие

Отмечается, что на юге Украины сбили 9 "шахедов". Под прикрытием густого тумана дроны заходили на удар из акватории Черного моря и из направления временно оккупированной территории Херсонской области.

Один из сбитых дронов упал на территорию коммунального авторемонтного предприятия в Одессе. Там вспыхнул пожар, который уже ликвидировали. Разрушен ангар, повреждены 11 гражданских автомобилей, 3 - выгорели дотла.

В результате атаки пострадали двое гражданских - рабочих предприятия. Они получили ожоги. Пострадавших госпитализировали, их состояние удовлетворительное.

В Одесском районе обломками другого сбитого дрона повреждено одно из зданий припортовой инфраструктуры. Обошлось без пострадавших.

Фото: в Одессе рухнули обломки сбитых "шахедов" (t.me/SJTF_Odes)

Ночные обстрелы Украины

Как сообщали Воздушные силы ВСУ, этой ночью оккупационные войска выпустили по Украине 10 "шахедов" из района Балаклавы (Крым). Все дроны были сбиты. Большинство из них "приземлили" в Одесской области, также работала ПВО в Хмельницкой области.

Кроме того, российские захватчики атаковали Киев ракетами. Стоит отметить, что в столице раздалась серия взрывов в районе левого берега. Воздушная тревога была объявлена после взрывов. По данным Генштаба, россияне атаковали Киев 10 ракетами - зенитными С-400 и крылатыми "Искандер".

Прямого попадания ракет в Киеве не было, но из-за падения обломковесть повреждения по меньшей мере в трех районах. По последним данным, в результате атаки 53 человека пострадали, среди них есть дети.

Корреспондент РБК-Украина побывал на месте "прилетов" обломков российских ракет. Подробнее об этом - в нашем материале.