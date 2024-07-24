В Одессе водитель травмировал сотрудника ТЦК: реакция военных

В Одессе произошел новый скандал с участием ТЦК. Мужчина за рулем авто травмировал военнослужащего.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Одесский областной ТЦК и СП в Facebook.

"Руководство Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки контролирует эту ситуацию. Такое ужасное отношение к защитникам, потерявшим здоровье на передовой, недопустимо! Лица, совершающие противоправные действия в отношении украинских военных, обязательно будут привлечены к ответственности согласно законодательством Украины", - говорится в сообщении.

Потерпевший дал показания для привлечения мужчины к ответственности за нарушение правил дорожного движения.

Они попросили одного из водителей легкового автомобиля предоставить документы, подтверждающие личность, и военно-учетные документы. Водитель продолжил движение. В результате травмирован военнослужащий, который после боевых ранений на фронте проходит службу в ТЦК и СП.

Инцидент произошел в Хаджибейском районе Одессы 24 июля. Как отмечают в ТЦК, представители территориального центра комплектования и Нацгвардии проводили оповещение.

Скандалы с участием ТЦК

В Украине в последнее время участились скандалы с участием ТЦК. В частности, большинство из них связано с мобилизацией.

Ранее мужчина в Хмельницкой области напал с ножом на военного ТЦК, когда у него пытались проверить документы.

В Черновцах военнослужащий пытался сбежать с военно-врачебной комиссии через окно, но в итоге сломал ногу.

Кроме того, на днях в Одессе мужчина бросался на военнослужащих, а также нецензурно обращался к работникам ТЦК.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.