В Одессе военные силой задержали мужчину. В ТЦК объяснили ситуацию

Что случилось

За последние сутки в соцсетях появилось сразу несколько видео, на которых зафиксировано задержание гражданских людьми в военной форме. Одно из таких видео было снято в Одессе.

На записи можно увидеть, как люди в военной форме задерживают гражданского. Тот сопротивляется, после чего его повалили на землю, он получил удар и был прижат ногой человека в военной форме к земле.

В конце концов парня затолкали в желтый микроавтобус. Автор видео утверждает, что задержанный также получил удар в голову.

Как отреагировали в ТЦК

"По результатам проверки инцидента с задержанием военными гражданского лица в Одессе, что приобрело определенный общественный резонанс, было установлено, что гражданин осуществлял прямую трансляцию развертывания мобильного блокпоста, что строго запрещено нормами правового режима военного положения", - сообщили в ТЦК.

По их данным, получив замечание от представителей Нацгвардии, гражданин вошел в конфликт, откровенно провоцируя военных. Во время проверки его документов и сверки данных по базе уклонистов, гражданин начал угрожать, и вел себя агрессивно, не прекращая провокаций.

"Сотрудники одного из районных ТЦК и СП Одессы, не удержав эмоций, превысили полномочия и, применив силу, всадили его в транспортное средство для доставки в центр комплектования", - пояснили сотрудники ТЦК.

Кроме того, в ТЦК объяснили, что районный ТЦК пытался скрыть свою причастность к инциденту, но принципиальная позиция командования заключается в реальной проверке и реагировании на запросы общества, налаживании цивилизованной коммуникации по всем вопросам.

"Поэтому, по результатам служебной проверки выявлены и те, кто превысил служебные полномочия, и нарушения в использовании неучтенного транспортного средства. Виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности и будут переведены в боевые подразделения, где смогут направить силу и мощь на борьбу с врагом", - говорится в сообщении.

Ранее Министерство обороны Украины обещало провести расследование случаев поведения военкомов, порочащих высокое звание офицера.

Напомним, пока в Украине идет мобилизация, военнообязанные мужчины могут получать повестки.

Неявка в военкомат угрожает ответственностью. Во время мобилизации в Украине повестки военнообязанным могут вручать где угодно. Однако такой документ человек должен получить лично и после получения поставить свою подпись.

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