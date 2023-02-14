В Одессе военные насильственно задержали мужчину: их привлекли к ответственности
В соцсетях 14 февраля начало распространяться видео, на котором люди в военной форме недалеко от рынка "Привоз" в Одессе пытаются задержать мужчину для вручения повестки. Военных привлекли к дисциплинарной ответственности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОК "Юг".
"По факту конфликтной ситуации, произошедшей 14 февраля 2023 года во время работы группы военнослужащих одного из ТЦК и СП по уведомлению граждан, подлежащих мобилизации, в общественном городе, военной службой правопорядка проводится служебное расследование по факту превышения служебных полномочий", - говорится в сообщении.
Отмечено, что некорректное поведение военнослужащих осуждено командованием. Руководители областного и районного ТЦК и СП привлечены к дисциплинарной ответственности.
В ОК "Юг" заявили, что с личным составом, привлеченным к мерам оповещения, проводятся дополнительные разъяснительные занятия и тренинги с привлечением юристов и психологов.
Напомним, в Минобороны объяснили, могут ли раздавать повестки на улице.
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