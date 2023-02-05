В Минобороны объяснили раздачу повесток на улице: вправе призывать к строю
В Украине с начала войны объявлена мобилизация. Поэтому все военнообязанные, подпадающие под критерии, должны встать на учет.
Об этом рассказал министр обороны Алексей Резников, сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью изданию "Украинская правда".
"Если вы военнообязанный, жили в Киеве, переехали в Ужгород, во Львов, Тернополь, Черновцы - где бы вы ни находились - должны пойти и стать на учет. Не все это делают", - заявил он.
Министр подчеркнул, что представители центров комплектации вынуждены давать повестки мужчинам призывного возраста.
"Если они видят мужчину призывного возраста, живого здорового, ему дается повестка и он обязан явиться. Это же не означает, что завтра он будет мобилизован. Он должен явиться, показать документы, должно быть общение. Может, он скажет: "да, возраст у меня призывной, но у меня есть какие-то предостережения, или у меня 4 детей". Окей, приди, покажи и все", - заявил Резников.
Он добавил, что основной массив добровольцев был в феврале-марте.
"Но Конституция Украины существует, мы с вами о ней уже упоминали, и в ней есть обязанность гражданина Украины защищать свою страну. И если ты военнообязанный, подпадаешь под критерии, сектор безопасности и обороны имеет право призвать тебя в строй", - заявил министр.
Резников заявил, что было бы корректно выйти и говорить с народом, что ВСУ сейчас нужно больше людей, но иногда причиной проблемы по выдаче повесток в общественных местах является недостаток коммуникации или некачественная коммуникация.
"Здесь кто хочет может давать оценки - что в моем персональном кейсе, который мы с вами уже разобрали, что в общем. Сейчас работники Минобороны, медиа, сектор безопасности и обороны сделали единый медиа-хаб, мы работаем на то, чтобы это был one voice. Есть уже промо-листовки, борды и ролики, которые будут пропагандировать такие вещи", - добавил министр.
Кроме того, он подчеркнул, что в Украине мобилизация объявлена с начала военного положения, а в законе о нем прописаны определенные нормы.
"Есть определенные нормы, которые там указаны по численности, Генеральный штаб их знает и мы работаем в этих нормах. Идет системная и плановая работа, пополнение запасов, восстановление потерь, ведь гибнут наши ребята и девушки, также раненые есть. Но такого что-то "вау", как в России - нет, такого у нас нет", - рассказал Резников.
Напомним, в Украине начали издавать повестки нового образца.
Ранее сообщалось о том, почему повестки вручают на улице и блокпостах.
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