В Одессе разоблачили схему побега уклонистов за границу под видом моряков иностранных судов

Отмечается, что к организации нелегальной перевозки причастна глава местного общественного объединения моряков. Она предлагала потенциальным призывникам выехать за пределы Украины, прикрываясь якобы работой на иностранных торговых судах.

Для этого злоумышленница обеспечивала своих клиентов поддельными документами о непригодности к военной службе. Стоимость "услуг" составляла от 7 до 8 тысяч долларов. Сумма зависела от обстоятельств и срочности рейса.

Сообщается, что для реализации схемы злоумышленница создала организованную преступную группировку, в которую входил ее отец. Мужчина встречался с клиентами, вел переговоры и получал от них деньги за бегство за границу.

Еще одним участником группы был руководитель местного учебного центра моряков, который пользовался собственными связями в медучреждениях для оформления фальшивых справок о состоянии здоровья. Готовый пакет фейковых документов клиенты получали от курьера.

Для коммуникации злоумышленники использовали анонимные мессенджеры и пытались действовать максимально законспирированно.

Однако сотрудникам СБУ удалось задокументировать получение фигурантами около 8 тысяч долларов за изготовление "белого билета". Правоохранители задержали организатора группировки, ее близкого родственника и руководителя морского учебного центра.

Во время обысков по местам их проживания обнаружены компьютерная техника и документация с доказательствами преступных действий, а также наличные, полученные преступным путем.

Решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении и избрании меры пресечения в рамках уголовного производства по: