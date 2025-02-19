В Одессе восстанавливают энергообъекты для критической инфраструктуры: какая сейчас ситуация

По информации энергетиков ДТЭК "Одесские электросети", до конца суток будет восстановлено электроснабжение для критической инфраструктуры города, что позволит начать процесс запуска котельных. Процесс восстановления теплоснабжения продлится еще около суток.

Анна Позднякова сообщила, что теплоноситель в системе был оперативно слит, что уменьшает риск повреждения труб и позволяет избежать дополнительных аварий и затрат на ремонт.

"В целом ситуация контролируемая. На месте работают все соответствующие службы. Риск массовых прорывов труб сведен к минимуму", - отметила она.

Позднякова также акцентировала, что все малые котельные города обеспечены генераторами. Проблемы остаются только с большими котельными, которые сейчас обесточены. Для обеспечения их бесперебойного питания активно ведется строительство распределенной генерации.

На сегодня в Одессу поступили четыре из девяти установок, которые уже установлены на фундаменты, но не подключены из-за отсутствия дополнительного оборудования. Ожидается, что необходимые компоненты поступят от партнеров UNDP Ukraine/ПРООН в Украине.