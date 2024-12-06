В Одессе открыли бульвар Военно-Морских Сил и памятные знаки погибшим кораблям и катерам

В Одессе ко Дню Вооруженных Сил Украины торжественно открыли бульвар Военно-Морских Сил. В мероприятии приняли участие командующий Военно-Морскими Силами ВСУ вице-адмирал Алексей Неижпапа и начальник Одесской областной военной администрации Олег Кипер. Это событие стало символом уважения к вкладу военных моряков в защиту Украины.

Фото: ВМС ВС Украины

Символ мужества и отваги

Бульвар стал напоминанием о героизме украинских военных моряков, которые защищают морские границы нашего государства. Его открытие подчеркнуло важность вклада Военно-Морских Сил в обеспечение территориальной целостности Украины в условиях войны.

Увековечение памяти героев

На бульваре также установлены памятные знаки кораблям и катерам, которые погибли в боях с российским агрессором во время полномасштабного вторжения.

"Для каждого военного моряка корабль - это живой организм, а его душа - экипаж. Увековечивая память этих боевых единиц, мы чтим их службу и самопожертвование в борьбе с российским агрессором. Их подвиг навсегда останется в истории нашей борьбы" - отметил командующий ВМС.