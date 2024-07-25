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В Одессе убили таксиста: отказался везти в авто сразу пять человек

Одесса, Четверг 25 июля 2024 14:25
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В Одессе убили таксиста: отказался везти в авто сразу пять человек Фото: в Одессе убили таксиста (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

В Одессе зарезали таксиста. Он отказался везти в салоне сразу пятерых пассажиров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Одесской области.

Так, ЧП произошло вчера, 24 июля, около 21:00 на улице Дмитрия Донского, куда 53-летний местный таксист получил заказ на перевозку.

"На спецлинию 102 поступило сообщение от местной женщины о том, что она стала очевидцем драки двух мужчин, во время которой один из них нанес телесные повреждения другому, от которых пострадавший упал на землю и лежал на обочине дороги без признаков жизни", - рассказали правоохранители.

Как выяснилось, причиной конфликта между мужчинами стал отказ таксиста перевезти сразу пять пассажиров, ведь его автомобиль рассчитан на четыре пассажирских места.

"Его ответ возмутил одного из потенциальных пассажиров, который насильно начал вытаскивать водителя из автомобиля и применять к нему силу. Между мужчинами началась драка, в ходе которой водитель достал из багажника деревянную биту и защищаясь, ударил ею 30-летнего оппонента", - добавили в ведомстве.

Тот в свою очередь несколько раз ударил его ножом в грудь. От полученных телесных повреждений таксист скончался на месте происшествия до приезда медиков. Точная причина смерти будет установлена ​​по результатам судебно-медицинской экспертизы.

Сбежать с места преступления злоумышленнику помешали военнослужащие Национальной гвардии Украины, которые в то время патрулировали близлежащую территорию, и другие очевидцы происшествия.

"Действия злоумышленника мы квалифицировали по признакам ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины, как умышленное убийство. Фигурант задержан в процессуальном порядке. По результатам проведенного медицинского освидетельствования он находился в состоянии алкогольного опьянения. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении и избрание меры пресечения в виде содержания под стражей. Согласно санкции ч. 1 ст.115 Уголовного кодекса Украины мужчине грозит от 7 до 15 лет лишения свободы. Следствие продолжается", - сообщил начальник следственного отдела Одесского районного управления полиции №1 Николай Каширкин.

Как сообщалось, 30 мая в Одессе мужчина напал с ножом на жену с дочерью. После этого, покончил с собой, выпрыгнув с 12 этажа.

А в марте правоохранители задержали подозреваемого в убийстве военнослужащего в Подольске Одесской области.

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