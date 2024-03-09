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Убийство военного в Одессе: полиция нашла подозреваемого

Одесса, Суббота 09 марта 2024 17:40
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Убийство военного в Одессе: полиция нашла подозреваемого Фото: полиция нашла подозреваемого (umdpl.info)
Автор: Карина Левицкая

Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве военнослужащего в Подольске Одесской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление Национальной полиции в Одесской области.

По данным правоохранителей подозреваемым стал житель Одесской области, который временно проживал в райцентре.

"Фигуранта мы задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и поместили в изолятор временного содержания. Сейчас решаем вопрос о сообщении ему о подозрении в умышленном противоправном причинении смерти другому человеку и избрании меры пресечения", - отметил начальник Подольского районного управления полиции Олег Жуковский.

За совершенное правонарушителю грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, вчера, 8 марта, на проспекте Шевченко в городе Подольск случайными прохожими было обнаружено тело военного.

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