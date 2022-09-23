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В Одессе и под Днепром раздались взрывы во время тревоги

Фото: В Одессе и под Днепром раздались взрывы во время тревоги (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

В пятницу, 23 сентября, в Одессе и под Днепром снова слышны взрывы. В областях объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Думську".

"В Одессе слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, в области работает ПВО. Потом было сообщение, что в Одессе сбит вражеский дрон.

Также в Днепровском районе Днепропетровской области были слышны звуки взрыва.

"Предварительно, сработало ПВО", - заявили местные Telegram-каналы .

Обновлено 18:03

По информации главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко, ВСУ сбили над областью два вражеских беспилотника.

Обновлено 18:56

В оперативном командовании "Юг" сообщили, что над морем украинские силы ПВО сбили еще один дрон-камикадзе россиян.

Напомним, что в Одессе сегодня слышны взрывы и выстрелы.

Позже сообщили, что россияне атаковали Одессу дронами-камикадзе, есть жертва.

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