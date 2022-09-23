В Одессе и под Днепром раздались взрывы во время тревоги

В пятницу, 23 сентября, в Одессе и под Днепром снова слышны взрывы. В областях объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Думську".
"В Одессе слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении.
По предварительной информации, в области работает ПВО. Потом было сообщение, что в Одессе сбит вражеский дрон.
Также в Днепровском районе Днепропетровской области были слышны звуки взрыва.
"Предварительно, сработало ПВО", - заявили местные Telegram-каналы .
По информации главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко, ВСУ сбили над областью два вражеских беспилотника.
В оперативном командовании "Юг" сообщили, что над морем украинские силы ПВО сбили еще один дрон-камикадзе россиян.
Напомним, что в Одессе сегодня слышны взрывы и выстрелы.
Позже сообщили, что россияне атаковали Одессу дронами-камикадзе, есть жертва.
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