RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Одессе и области объявили траур по погибшим в результате российской атаки

Фото: в Одессе и области объявили траур на 3 марта (t.me/odeskaODA)
Автор: Наталья Юрченко

Траур по погибшим в результате вражеского удара по многоэтажке объявили в Одессе и области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Одесского ОВА Олега Кипера в Telegram.

"В связи с человеческими потерями из-за российской дроновой атаки завтра в Одессе и области объявлен траур", - сообщил он.

Тем временем Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщила, что в Одессе под завалами дома на уровне первого этажа обнаружили тело четвертой жертвы. Идет деблокация тела, на месте трагедии продолжают поисково-спасательные работы.

По состоянию на 13:00 известно о четырех погибших, среди жертв ребенок. Пострадали восемь человек, в том числе ребенок. Спасены пять человек.

Обстрел Украины 2 марта

Воздушные силы ВСУ сообщили, что в ночь на 2 марта россияне выпустили по Украине 17 "Шахедов", три ракеты Х-59/Х-35. Силы ПВО сбили 14 дронов, но были попадания.

В Одессе вражеский дрон попал в девятиэтажку. Было разрушено 18 квартир. Ранее глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил о том, количество жертв в результате атаки возросло до трех человек. Из-под завалов извлекли тело ребенка.

В Харькове ночью также был "прилет", город атаковали дроны. Были повреждены дома, вспыхнули два автомобиля.

 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ОдессаВойна в УкраинеАтака дронов