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В Одессе и Кривом Роге прозвучали взрывы

Фото: в Одессе и Кривом Роге Днепропетровской области прозвучали взрывы (facebook.com/mns_gov_ua)
Автор: Константин Широкун

В Одессе и Кривом Роге Днепропетровской области прозвучали взрывы во время воздушной тревоги сегодня ночью, 15 июня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

Глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул подтвердил взрывы в городе.

"Кривой Рог. Взрывы. Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет", - написал он в сообщении.

В Одессе звучат повторные взрывы и работает ПВО

В Одессе прозвучала серия повторных взрывов. Спикер Одесской ОВА Сергей Братчук также сообщил, что в городе работают силы ПВО.

Он также отметил, что в городе продолжается боевая работа Сил обороны и призвал не мешать воинам работать.

Удары по Одессе и Кривому Рогу

Войска РФ в последние недели часто наносят комбинированные удары по городам Украины с использованием крылатых и баллистических ракет разных типов, а также с дронами-камикадзе.

Так, оккупанты в ночь на 14 июня нанесли комбинированный удар по территории Украины с применением ракет "Калибр" и дронов-камикадзе, в результате которого в Одессе три человека погибли и 13 - получили ранения.

Днем ранее, 13 июня войска РФ также нанесли массированный удар. Число жертв обстрела в Кривом Роге составило 12 человек.

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