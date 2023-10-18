В Одессе суд назначил погибшему предателю Стремоусову пожизненный срок

Малиновский районный суд Одессы вынес приговор бывшему "заместителю администрации Херсонской области" Кириллу Стремоусову. Известно, что предатель погиб в ДТП.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на приговор суда.
Судебная коллегия во главе с судьей Сергеем Черевко приговорила Стремоусова к 9 годам за коллаборационизм, к 13 годам с конфискацией имущества за госизмену и к пожизненному заключению за госизмену в условиях вооруженного конфликта.
Кроме того, суд обязал коллаборанта выплатить 13 тысяч гривен судебных издержек. При этом адвокат Стремоусова просила оправдать коллаборанта.
Ранее СМИ сообщали о якобы гибели Кирилла Стремоусова в ДТП при загадочных обстоятельствах. Поскольку это произошло на оккупированной территории, суд не получил фактических доказательств смерти Стремоусова. Поэтому его судили заочно как лицо, которое скрывается от следствия.
Коллаборант Кирилл Стремоусов погиб в ДТП в ноябре 2022 года, предположительно, пытаясь избежать столкновения с грузовиком. По крайней мере, об этом сообщали российские СМИ.
Авария со Стремоусовым произошла на фоне "выхода" россиян из Херсона. Поэтому предполагается, что гибель могла быть инсценировкой.
Подробнее об инциденте и самом Стремоусове - в нашем материале.
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