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В Одессе суд назначил погибшему предателю Стремоусову пожизненный срок

Фото: Кирилл Стремоусов (росСМИ)
Автор: Наталья Юрченко

Малиновский районный суд Одессы вынес приговор бывшему "заместителю администрации Херсонской области" Кириллу Стремоусову. Известно, что предатель погиб в ДТП.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на приговор суда.

Судебная коллегия во главе с судьей Сергеем Черевко приговорила Стремоусова к 9 годам за коллаборационизм, к 13 годам с конфискацией имущества за госизмену и к пожизненному заключению за госизмену в условиях вооруженного конфликта.

Кроме того, суд обязал коллаборанта выплатить 13 тысяч гривен судебных издержек. При этом адвокат Стремоусова просила оправдать коллаборанта.

Ранее СМИ сообщали о якобы гибели Кирилла Стремоусова в ДТП при загадочных обстоятельствах. Поскольку это произошло на оккупированной территории, суд не получил фактических доказательств смерти Стремоусова. Поэтому его судили заочно как лицо, которое скрывается от следствия.

Что известно о гибели Стремоусова

Коллаборант Кирилл Стремоусов погиб в ДТП в ноябре 2022 года, предположительно, пытаясь избежать столкновения с грузовиком. По крайней мере, об этом сообщали российские СМИ.

Авария со Стремоусовым произошла на фоне "выхода" россиян из Херсона. Поэтому предполагается, что гибель могла быть инсценировкой.

Подробнее об инциденте и самом Стремоусове - в нашем материале.

 

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