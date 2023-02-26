В Одессе сегодня будут выключать свет по графику

Сегодня "Укрэнерго" не предоставило лимиты потребления электроэнергии. Поэтому в столице, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях не будут выключать свет.

Однако в Одессе и Одесском районе из-за значительных повреждений продолжаются сетевые ограничения. Поэтому сегодня будут действовать почасовые отключения.

Узнать график отключения света в Одессе и области можно на сайте ДТЭК.

Напомним, министр энергетики Герман Галущенко заявил, что ситуация со светом в Украине полностью стабилизировалась. По его словам, свет не будут больше выключать, если не будет новых ударов со стороны России.

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