В Одессе и Ровно проводят массовые обыски в военкоматах, - источник

В Одессе пришли с обысками в ряд районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки. Кроме того, их ведут и в Ровенской области.

Об этом РБК-Украина сообщил источник в правоохранительных органах.

Как рассказал источник, обыски ведутся в четырех районных территориальных центрах комплектования и социальной поддержки.

Мероприятия проводится прокуратурой региона, представителями Управления стратегических расследований и следователями Нацполиции. Обыски связаны с работой Военно-врачебной комиссии (ВЛК).

Отметим, что, по данным источников РБК-Украина, комплекс мероприятий по ТЦК проводятся в нескольких регионах страны.

Также по информации РБК-Украина в Ровенской области проводят обыски во всех ВЛК и МСЭК (Медико-социальная экспертная комиссия).

Масштабная проверка военкоматов

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский ранее инициировал масштабную проверку территориальных центров комплектования и социальной поддержки (военкоматов).

Это произошло после того, как в начале августа результаты проверок показали, что ситуация неутешительная. И обнаружено много злоупотреблений.

Поэтому в результате чего 11 областей взяли на особый контроль. А правоохранители продолжают обыски у представителей военкоматов.

Одна из "нашумевших" была история с одесским экс-военкомом Евгением Борисовым, семья которого за время полномасштабной войны приобрела на испанском побережье недвижимости и автомобилей на миллионы долларов.

Добавим, что недавно СНБО принял решение уволить всех областных военкомов. И как заявил президент, на их должности поручили назначить прошедших фронт военных, но не могут сейчас воевать по причинам проблем со здоровьем.

Как анонсировали в СНБО следующие в очереди на реформирование - медико-социальные экспертные комиссии (МСЭК) и военно-врачебные комиссии (ВЛК).

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