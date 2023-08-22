В Одессе и Ровно проводят массовые обыски в военкоматах, - источник
В Одессе пришли с обысками в ряд районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки. Кроме того, их ведут и в Ровенской области.
Об этом РБК-Украина сообщил источник в правоохранительных органах.
Как рассказал источник, обыски ведутся в четырех районных территориальных центрах комплектования и социальной поддержки.
Мероприятия проводится прокуратурой региона, представителями Управления стратегических расследований и следователями Нацполиции. Обыски связаны с работой Военно-врачебной комиссии (ВЛК).
Отметим, что, по данным источников РБК-Украина, комплекс мероприятий по ТЦК проводятся в нескольких регионах страны.
Также по информации РБК-Украина в Ровенской области проводят обыски во всех ВЛК и МСЭК (Медико-социальная экспертная комиссия).
Масштабная проверка военкоматов
Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский ранее инициировал масштабную проверку территориальных центров комплектования и социальной поддержки (военкоматов).
Это произошло после того, как в начале августа результаты проверок показали, что ситуация неутешительная. И обнаружено много злоупотреблений.
Поэтому в результате чего 11 областей взяли на особый контроль. А правоохранители продолжают обыски у представителей военкоматов.
Одна из "нашумевших" была история с одесским экс-военкомом Евгением Борисовым, семья которого за время полномасштабной войны приобрела на испанском побережье недвижимости и автомобилей на миллионы долларов.
Добавим, что недавно СНБО принял решение уволить всех областных военкомов. И как заявил президент, на их должности поручили назначить прошедших фронт военных, но не могут сейчас воевать по причинам проблем со здоровьем.
Как анонсировали в СНБО следующие в очереди на реформирование - медико-социальные экспертные комиссии (МСЭК) и военно-врачебные комиссии (ВЛК).
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.