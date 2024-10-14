В Одессе раздался взрыв

"В городе слышен взрыв. Будьте в безопасных местах", - написал городской голова.

Пока что другие подробности ситуации не раскрываются.

Фото: карта воздушных тревог по состоянию на 12:01 (alerts.in.ua)

Стоит добавить, что воздушные силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) предупреждали об активности вражеской авиации в акватории Азовского моря, а также угрозе применения баллистического вооружения с юга.

Обстрелы Украины

В течение последних месяцев российские террористы регулярно каждую ночь атаковали Украину ракетами и беспилотными летательными аппаратами (БпЛА). Исключением стала сегодняшняя ночь, которая была "тихой". Как пояснил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, причиной этому есть два фактора: