В Одессе прогремел взрыв

Россия атаковала Чернигов утром

Утром 17 апреля воздушную тревогу объявляли в столице, Киевской, Черниговской, Сумской, Черкасской и Полтавской областях. Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе ударов ракетами.

В Чернигове во время тревоги раздались взрывы. Позже местные власти подтвердили, что россияне ударили по городу.

Как отмечает ОВА и мэрия, оккупанты нанесли три ракетных удара по Чернигову. Был "прилет" по социальному объекту. В результате атаки есть жертвы и раненые.

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