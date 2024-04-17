В Одессе прогремел взрыв

Взрыв в Одессе прогремел утром в среду, 17 апреля. Это произошло во время воздушной тревоги.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".
По словам местных жителей, в городе было слышно один взрыв.
Воздушную тревогу в Одесской области объявили в 9:29. Также тревога была объявлена в восточных, центральных и северных областях Украины.
Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога.
Карта воздушных тревог по состоянию на 9:42
Утром 17 апреля воздушную тревогу объявляли в столице, Киевской, Черниговской, Сумской, Черкасской и Полтавской областях. Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе ударов ракетами.
В Чернигове во время тревоги раздались взрывы. Позже местные власти подтвердили, что россияне ударили по городу.
Как отмечает ОВА и мэрия, оккупанты нанесли три ракетных удара по Чернигову. Был "прилет" по социальному объекту. В результате атаки есть жертвы и раненые.
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