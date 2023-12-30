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В Одессе раздались взрывы, сообщают о ракетной опасности

Фото: коллаж РБК-Украина
Автор: Валерия Полищук

В Одессе в субботу вечером, 30 декабря, прогремели взрывы. В Одесской области объявлена ракетная опасность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Одесской ОВА Олега Кипера в Telegram и Воздушных сил ВСУ в Telegram.

"Одесская область - ракетная опасность", - сообщили Воздушные силы ВСУ. 

При этом глава ОВА призвал мешанцев Одесского района находиться в укрытиях. 

"Одесский район, пожалуйста, находитесь в безопасных местах до отбоя. Берегите себя и близких", - написал он.

Массированный обстрел Украины

29 декабря россияне провели самый массированный обстрел Украины с начала полномасштабной войны. Россияне запустили по Украине 158 дронов и различных ракет.

Силам противовоздушной обороны Украины удалось сбить 114 воздушных целей - 27 ударных БПЛА "Шахед" и 87 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55.

В результате попаданий и падений обломков в нескольких регионах есть погибшие и раненые среди мирного населения.

Детальнее о последствиях российского удара можете узнать в материале РБК-Украина.

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ОдессаВойна России против Украины