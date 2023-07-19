В Одессе раздались взрывы во время воздушной тревоги, работает ПВО

Взрывы в Одессе были слышны около часа ночи. Их было несколько.

"Оставайтесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги. Не подходите к окнам, не снимайте и не выкладывайте работу сил ПВО!" - написал чиновник.

Перед этим в командовании Воздушных сил ВСУ заявили, что зафиксированы пуски крылатых ракет "Калибр" с Черного моря, и объявили о ракетной опасности в Одесской, а также Николаевской и Херсонской областях на юге страны.

Также есть ракетная угроза и в других регионах - в центре, на севере и востоке страны. В настоящее время карта воздушных тревог выглядит так:

Повторные взрывы

Позже в Воздушных силах сообщили, что были зафиксированы повторные пуски крылатых ракет "Калибр" с Черного моря. Около двух часом ночи в Одессе снова прогремели взрывы.

"Зафиксированы повторные пуски крылатых ракет Х-22 с южного направления! Одесская область - оставайтесь в укрытиях!" - заявили в командовании ВС.

Ночная воздушная атака 19 июля

Войска РФ снова устроили воздушную атаку по территории Украины, с применением ракет и ударных дронов. Тревоги были объявлены после полуночи во многих областях. В местных пабликах стали появляться сообщения о работе ПВО в ряде регионов.

Как предупреждали в Воздушных силах, зафиксированы ракетные залпы "Калибрами" с акватории Черного моря. Также оккупанты применяют ударные БПЛА, а на территории РФ взлетела стратегическая авиация, которая является носителями ракет.