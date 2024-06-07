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В Одессе прозвучали взрывы, город под атакой "Шахедов"

Фото: в Одессе прогремел взрыв во время воздушной тревоги (коллаж РБК-Украина)
Автор: Валерий Савицкий

В Одессе прогремели взрывы. Город находится под атакой ударных дронов типа "Шахед".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал городского головы Геннадия Труханова.

"В городе слышны взрывы. Будьте в безопасных местах", - написал он.

Также мэр посоветовал быть внимательным жителям центра города.

Ночной обстрел Украины

В ночь на 6 июня российские военные атаковали Украину дронами типа "Шахед" и баллистическими ракетами. Силы ПВО сбили почти все вражеские цели.

Также минувшей ночью прогремели взрывы около Запорожья.

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Одесса