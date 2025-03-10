RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

В Одессе прогремели взрывы

Фото: в Одессе прогремели взрывы (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

В Одессе вечером понедельника, 10 марта, прогремели взрывы. В области объявлена воздушная тревога из-за угрозы дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram городского головы Одессы Геннадия Труханова.

"В городе слышны взрывы! Будьте в безопасных местах", - написал Труханов.

Тем временем Воздушные силы ВСУ предупреждают, что россияне запустили ударные дроны Shshed из Черного моря в направлении Одесской области.

 

Обстрел Украины 10 марта

В ночь на понедельник, 10 марта, российская армия запустила по территории Украины 176 ударных дронов типа Shahed.

По состоянию на 08:00 было подтверждено сбитие 130-ти ударных дронов типа Shahed и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Киевской, Кировоградской, Житомирской, Винницкой, Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Одесской, Николаевской и Херсонской областях.

Также 42 вражеских беспилотника-имитатора были локально потеряны, без негативных последствий. Однако в результате российской атаки пострадали Харьковская, Полтавская и Киевская области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ОдессаВойна в УкраинеВзрывы