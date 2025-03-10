В Одессе прогремели взрывы

Обстрел Украины 10 марта

В ночь на понедельник, 10 марта, российская армия запустила по территории Украины 176 ударных дронов типа Shahed.

По состоянию на 08:00 было подтверждено сбитие 130-ти ударных дронов типа Shahed и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Киевской, Кировоградской, Житомирской, Винницкой, Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Одесской, Николаевской и Херсонской областях.

Также 42 вражеских беспилотника-имитатора были локально потеряны, без негативных последствий. Однако в результате российской атаки пострадали Харьковская, Полтавская и Киевская области.

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