В субботу утром, 17 декабря, в Одессе прогремели взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспильне" .

Взрыв произошел во время воздушной тревоги. Жителей просят оставаться в укрытиях до отмены тревоги.

Напомним, что 10 декабря оккупанты ночью атаковали Одесскую область дронами-камикадзе. Враг ударил по объектам энергетики, из-за чего вся Одесса осталась без света, его подавали только критической инфраструктуре.

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