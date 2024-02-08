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В Одессе работает ПВО из-за российской атаки "Шахедами", раздались взрывы

Фото: в Одессе работает ПВО по отражению вражеской атаки дронами-камикадзе (коллаж РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

В Одессе в ночь на 8 февраля раздались взрывы во время воздушной тревоги из-за российской атаки с применением дронов-камикадзе типа "Шахед". Продолжается работа сил и средств противовоздушной обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Сил обороны юга Украины и главу Одесской областной военной администрации (ОВА) Олега Кипера.

Военные заявили о боевой работе в областях, где фиксируется движение ударных дронов противника. В частности, в Одесской области, где почти в полночь зазвучали сигналы тревоги.

В местных пабликах писали о звуках взрывов в районе города, раздавшихся около 00:18.

В ОВА призвали жителей города и области оставаться в укрытиях до отмены воздушной тревоги. В мэрии рассказали о работе ПВО в городе из-за атаки "Шахедов".

В Командовании Воздушных сил ВСУ также призвали жителей Одессы находиться в укрытиях.

Воздушная тревога, кроме Одесской области, объявлена и в других регионах.

Атака дронов по Украине

Ранее сообщалось, что в части регионов Украины вечером среды, 7 февраля, объявлен сигнал воздушной тревоги. Россияне снова запустили беспилотники типа "Шахед".

Воздушные силы также сообщают о вражеских дронах в западной части Кировоградской области. Они двигаются по западному и северо-западному курсу.

Позже стало известно, что в Криворожском районе Днепропетровской области силы ПВО сбили вражеский дрон-камикадзе Shahed.

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ОдессаПВОАтака дронов