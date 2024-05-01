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В Одессе после предупреждения об угрозе баллистики раздались взрывы

Фото: коллаж РБК-Украина
Автор: Наталья Кава

Вечером среды, 1 мая, в городе Одесса раздались взрывы. Незадолго до этого предупреждали об угрозе баллистических обстрелов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы , главу Одесской областной военной администрации Олега Кипера в Telegram и "Суспільне".

Около 21:55 Воздушные силы предупредили об угрозе баллистических обстрелов.

"Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги", – написали воздушники.

А уже около 22:00 в Одессе раздались взрывы. В этот момент в городе и области был объявлен сигнал воздушной тревоги.

В то же время глава ОВА Олег Кипер обратился к горожанам с призывом находиться в укрытиях.

"Жители Одессы и Одесского района пожалуйста находитесь в безопасных местах до отбоя", - написал он.

По состоянию на 22.10 о пострадавших не сообщалось.

Обстрелы Одессы

Российская Федерация усилила свои обстрелы по украинским городам. На днях россияне атаковали Одессу ракетой "Искандер-М" с кассетным боеприпасом.

А 30 апреля по городу была запущена ракета с территории временно оккупированного Крыма.

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