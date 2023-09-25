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В Одессе под завалами нашли тело второго погибшего в результате ночной атаки россиян

Одесса, Понедельник 25 сентября 2023 13:18
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В Одессе под завалами нашли тело второго погибшего в результате ночной атаки россиян Фото: в Одессе под завалами нашли тело второго погибшего в результате ночной атаки россиян (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Елизавета Драбкина

Количество погибших в результате ночной атаки российских оккупантов по Одессе возросло до двух.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Одесской ОГА Олега Кипера.

"Только что под завалами найдено тело второго погибшего в результате ночной атаки российских террористов в Одессу", - написал он.

Ночной обстрел Одессы 25 сентября

Этой ночью оккупанты нанесли комбинированный удар по Украине. Взрывы слышали в Одессе и области, а также в Кривом Роге.

В частности, россияне атаковали припортовую инфраструктуру Одесской области. В Одессе поврежден морвокзал, в здании привокзальной гостиницы, которая на данный момент не функционирует, возник пожар. Также разрушены зернохранилища.

Захватчики выпустили по Украине 12 крылатых ракет "Калибр", две противокорабельные ракеты П-800 "Оникс" и 19 "Шахедов". Наши бойцы сбили 30 воздушных целей россиян.

Больше о комбинированной воздушной атаке россиян - читайте в материале РБК-Украина.

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