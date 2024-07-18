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В Одессе во время угрозы баллистики раздался взрыв

Фото: коллаж РБК-Украина
Автор: Наталья Кава

Сегодня вечером, 18 июля, в Одессе раздался звук взрыва. В регионе объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает мэр города Геннадия Труханова .

"Одесса, пожалуйста, находитесь в безопасных местах", – написал он.

Следует отметить, что в южных областях объявлен сигнал воздушной тревоги. По данным воздушных сил, существует угроза применения баллистического вооружения по городу.

Ракетные удары по Одессе.

В четверг, 4 июля,Россия запустила баллистическую ракету по Одесской области . Во время атаки было зафиксировано попадание в городе Черноморск, там один человек погиб, еще семь человек были ранены. Позже в больнице скончалась еще одна женщина.

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ОдессаВойна в УкраинеВоздушная тревога