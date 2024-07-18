В Одессе во время угрозы баллистики раздался взрыв

"Одесса, пожалуйста, находитесь в безопасных местах", – написал он.

Следует отметить, что в южных областях объявлен сигнал воздушной тревоги. По данным воздушных сил, существует угроза применения баллистического вооружения по городу.

Ракетные удары по Одессе.

В четверг, 4 июля,Россия запустила баллистическую ракету по Одесской области . Во время атаки было зафиксировано попадание в городе Черноморск, там один человек погиб, еще семь человек были ранены. Позже в больнице скончалась еще одна женщина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .