В Одессе во время тревоги раздались звуки взрывов

В Одессе сегодня вечером, 13 декабря, раздались звуки взрывов. В городе и области объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Суспільне Одеса ".

"В Одессе прогремели взрывы", - идется в сообщении.

Ранее Воздушные силы Украины сообщали, что было зафиксировано движение ударных БпЛА из акватории Черного моря в направлении Одесской области.

Позже военные сообщили о движении дронов в направлении Одессы. А позже призвали жителей города находиться в укрытиях. Глава Одесской ОВА Олег Кипер также призвал жителей Одесского района до отбоя воздушной тревоги находится в укрытиях.

Ночная атака на Украину

В ночь на 13 декабря российские террористы в очередной раз атаковали Украину беспилотниками типа Shahed. БПЛА были запущены из района Балаклавы - временно оккупированного Крыма. Все дроны были успешно уничтожены. Большинство "приземлили" над Одесской областью - в зоне ответственности воздушного командования "Юг".

Также ровно в 3 ночи враг нанес ракетный удар по Киеву. Все десять целей, которые летели в направлении города были сбиты зенитным ракетным подразделением.

Обо всех подробностях и последствиях атаки на Киев можно прочитать в фоторепортаже РБК-Украина.