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В Одессе во время тревоги раздались звуки взрывов

Одесса, Среда 13 декабря 2023 20:26
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В Одессе во время тревоги раздались звуки взрывов Архивное фото: В Одессе во время тревоги раздались звуки взрывов (facebook com)
Автор: Дмитрий Браславский

В Одессе сегодня вечером, 13 декабря, раздались звуки взрывов. В городе и области объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне Одеса".

"В Одессе прогремели взрывы", - идется в сообщении.

Ранее Воздушные силы Украины сообщали, что было зафиксировано движение ударных БпЛА из акватории Черного моря в направлении Одесской области.

Позже военные сообщили о движении дронов в направлении Одессы. А позже призвали жителей города находиться в укрытиях. Глава Одесской ОВА Олег Кипер также призвал жителей Одесского района до отбоя воздушной тревоги находится в укрытиях.

Ночная атака на Украину

В ночь на 13 декабря российские террористы в очередной раз атаковали Украину беспилотниками типа Shahed. БПЛА были запущены из района Балаклавы - временно оккупированного Крыма. Все дроны были успешно уничтожены. Большинство "приземлили" над Одесской областью - в зоне ответственности воздушного командования "Юг".

Также ровно в 3 ночи враг нанес ракетный удар по Киеву. Все десять целей, которые летели в направлении города были сбиты зенитным ракетным подразделением.

Обо всех подробностях и последствиях атаки на Киев можно прочитать в фоторепортаже РБК-Украина.

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