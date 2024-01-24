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В Одессе во время тревоги раздались взрывы

Иллюстративное фото: в Одессе во время тревоги раздались взрывы (РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Жители Одессы вечером в среду, 24 января, слышали звуки взрывов в городе. Ранее предупреждалось об угрозе атаки "Шахедов".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Общественное".

По словам местных, в городе было слышно несколько раз звуки, похожие на взрывы. В самой Одессе и области по состоянию на 20.55 объявлен сигнал воздушной тревоги.

Ранее воздушные силы предупреждали о том, что Россия запустила по югу Украины беспилотники по типу "Шахед".

В то же время глава областной военной администрации Олег Кипер в Telegram призвал местных жителей сохранять спокойствие и находиться в укрытиях. Также следует напомнить, что в Украине запрещено снимать работу ПВО.

Обновлено в 21:40.

В Одессе и области объявлено об отбое тревоги.

Обновлено в 21:35.

Силы обороны юга Украины в Telegram сообщили, что Россия атакует Одессу беспилотниками. Также они подтвердили информацию о пожаре в жилом доме. Однако пострадал ли кто-то - неизвестно.

Обновлено в 21:20.

По предварительным данным в Одессе в результате вечерней атаки загорелся пожар в многоэтажном доме. Однако официальной информации пока не поступало.

В самой Одессе и области все еще объявлен сигнал тревоги.

Обстрел Украины

Российские войска в ночь с 23 на 24 января атаковали территорию Украины ударными беспилотниками типа "Шахед", украинские силы ПВО уничтожили один из 6 дронов-камикадзе.

Кроме того, вечером 23 января россияне нанесли очередной удар по Харькову , зафиксированы попадания в гражданскую инфраструктуру.

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ОдессаВойна России против УкраиныАтака дронов