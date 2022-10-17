В Одессе во время воздушной тревоги раздался взрыв

Жители Одессы сегодня, 17 октября, слышали взрыв. Он раздался во время воздушной тревоги.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".
"В Одессе раздался взрыв", - говорится в сообщении.
Пока местные власти и военные не давали официальных комментариев.
Следует отметить, что в Одесской области воздушная тревога началась в 8:06. По состоянию на 8:30 она продолжается.
Фото: карта воздушных тревог (скриншот alerts.in.ua)
Напомним, сегодня утром оккупанты атаковали Киев иранскими дронами-камикадзе. Известно о попадании в Шевченковском районе.
Также в Киевской области сообщили о работе сил ПВО.
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