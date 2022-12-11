В Одессе перебои с водой: к жителям обратились с важным заявлением

"Уважаемые потребители в результате аварийных отключений электроэнергии на объектах "Инфоксводоканала" возникли перебои с водоснабжением некоторых районов города. Сейчас специалисты ДТЭК возобновили энергопитание наших объектов, поэтому ситуация с водоснабжением стабилизируется в течение нескольких часов", - говорится в сообщении.

В горсовете объяснили, что работа наших насосных станций зависит от наличия электроэнергии.

"На случай аварийных отключений электричества просим держать в домах определенный запас питьевой воды", - призвали одесситов.

В настоящее время специалисты ДТЭК работают над решением вопроса бесперебойного энергоснабжения объектов водоканала, которые снабжают водой жителей Заставы, Ленселища и в Межлиманье.

Напомним, что сегодня, как сообщили в ОВА, в Одессе и области постепенно возвращают электроэнергию к потребителям после вчерашней атаки вражескими дронами.

Как мы сообщали, в результате вчерашних ударов оккупантов по инфраструктуре ситуация в Одессе остается тяжелой, но полностью контролируемой.

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