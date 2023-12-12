В Одессе обвалилась часть жилого дома (фото)

В центральной части Одессы сегодня, 12 декабря, обвалилась часть жилого дома.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание "Думская".
"На Серова обвалился кусок 3-х этажного жилого дома", - говорится в сообщении.
Отмечается, что погибших и пострадавших нет.
Фото: Последствия обрушения (t.me/OdessaDumskayaNet)
"Думская" со ссылкой на спасателей сообщает, что предварительно дом находился в аварийном состоянии.
Недавно сообщалось, что в центре Одессы, на улице Базарной, обрушился дом. Погибшие и пострадавшие на месте разрушений не были обнаружены.
Согласно данным издания "Думская", это было вторым обрушением здания через месяц.
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