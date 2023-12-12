В Одессе обвалилась часть жилого дома (фото)

"На Серова обвалился кусок 3-х этажного жилого дома", - говорится в сообщении.

Отмечается, что погибших и пострадавших нет.

Фото: Последствия обрушения (t.me/OdessaDumskayaNet)

"Думская" со ссылкой на спасателей сообщает, что предварительно дом находился в аварийном состоянии.

Обвалы домов в Одессе

Недавно сообщалось, что в центре Одессы, на улице Базарной, обрушился дом. Погибшие и пострадавшие на месте разрушений не были обнаружены.

Согласно данным издания "Думская", это было вторым обрушением здания через месяц.