RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Одессе гремят взрывы. В регионе объявлена воздушная тревога

Фото: в Одессе прогремели взрывы 6 апреля (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

В Одессе прогремели взрывы 6 апреля. Местных жителей просят оставаться в укрытиях, в регионе объявлена тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Думская", Telegram главы Одесской ОВА Олега Кипера, карту воздушных тревог, Воздушные силы ВСУ.

"Взрывы в Одессе", - пишет местное издание "Думская".

Глава Одесской ОВА Олег Кипер обратился с просьбой находиться в укрытиях к отбою.

"Это важно!", – отметил он.

Позже "Думская" сообщила про сбитие российского разведывательного дрона.

Воздушная тревога

Воздушная тревога в Одесской области была объявлена в 13:04. Сейчас "красными" являются ряд регионов Украины. А именно: Николаевская, Херсонская, Кировоградская, Одесская, Днепропетровская, Донецкая области.

В воздушных силах предупредили об угрозе баллистики.

"Угроза применения баллистического вооружения из Крыма!" – отметили военные.

Отбой в Одесской области объявили в 13:35. В том числе в это время угрозу отменили и в Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской и Херсонской областях.

 

Отметим, недавно в Силах обороны юга Украины сообщили про работу ПВО по разведывательным дронам оккупантов в Одесской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ОдессаВзрывы