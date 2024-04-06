В Одессе гремят взрывы. В регионе объявлена воздушная тревога

"Взрывы в Одессе", - пишет местное издание "Думская".

Глава Одесской ОВА Олег Кипер обратился с просьбой находиться в укрытиях к отбою.

"Это важно!", – отметил он.

Позже "Думская" сообщила про сбитие российского разведывательного дрона.

Воздушная тревога

Воздушная тревога в Одесской области была объявлена в 13:04. Сейчас "красными" являются ряд регионов Украины. А именно: Николаевская, Херсонская, Кировоградская, Одесская, Днепропетровская, Донецкая области.

В воздушных силах предупредили об угрозе баллистики.

"Угроза применения баллистического вооружения из Крыма!" – отметили военные.

Отбой в Одесской области объявили в 13:35. В том числе в это время угрозу отменили и в Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской и Херсонской областях.