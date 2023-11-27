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В Одессе из-за непогоды упала труба котельной высотой 100 метров

Фото: В Одессе непогода (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Александр Белоус

В Одессе из-за непогоды 26 ноября упала труба одной из котельных. Ситуация на дорогах области затруднена.

О последствиях непогоды в Одессе в материале РБК-Украина .

"К сожалению, в результате сильного ветра на одном из наших районных котельных большой мощности произошла авария - упала труба высотой более 100 метров", - написал мэр города Геннадий Труханов и разместил видео.

По его словам, собрали штаб на месте и всех специалистов. "Пока оцениваем повреждения и уже приступили к аварийным работам. Утром оценим масштаб повреждений и отработаем план работ, чтобы сделать все, чтобы котельная как можно быстрее начала работать", - добавил он.

Ликвидация последствий

По состоянию на утро 27 ноября в Одессе зафиксировано 78 обрывов контактной сети городского электротранспорта. По большинству маршрута электротранспорт в связи со значительными повреждениями контактной сети пока не двигается. К ликвидации последствий привлечены 15 единиц спецтехники и аварийные бригады КП "Одессэлектротранс", сообщил Труханов.

Как сообщил Олег Кипер, председатель Одесской ОВА, по состоянию на 07:00 в райотделы полиции поступило 71 сообщения о ДТП, из которых 9 сообщений с информацией о пострадавших. Погибших и госпитализированных нет. Непрерывно продолжаются работы по ликвидации последствий. Все службы работают в усиленном режиме, добавил он.

Непогода в Украине

В воскресенье, 26 ноября юг Украины накрыл сильный шторм, что привело к ограниченному или полному перекрытию движения по ряду трасс. В Укрэнерго сообщили, что из-за того, что непогода продолжается, обесточено значительное количество потребителей в Одесской и Николаевской областях.

В Одессе в связи со сложными погодными условиями временно приостановили работу районных котельных.

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Одесса