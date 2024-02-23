В Одессе из-за дроновой атаки уже трое погибших, поисковую операцию прекратили

"Под завалами обнаружены тела еще двух погибших. Всего 3 погибших в результате вражеской атаки", - говорится в сообщении.

Военные также проинформировали о прекращении поисковых работ на месте происшествия.

"Поиски прекращены. Проводится разборка и проливка", - передали в Силах обороны.

Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер подтвердил информацию об увеличении количества жертв российской воздушной атаки.

"Под завалами обнаружены тела еще двух человек. Всего трое погибших в результате вражеской атаки. Поиски прекращены. Выражаю искренние соболезнования родным и близким", - говорится в его сообщении в Telegram.

Российская воздушная атака в ночь на 23 февраля

Ранее сообщалось, что в четверг вечером в Украине была объявлена воздушная тревога центральных и южных областей из-за угрозы ударов ракет Х-22 с российских самолетов Ту-22м3. Впоследствии стало известно, что вражеские самолеты запустили ракеты в направлении Одессы. Около 23:00 в Одессе раздался взрыв.

Позже в Силах обороны юга Украины рассказали, что оккупанты для ударов по Одесской области применили ударные дроны типа Shahed-131/136, а также из самолетов тактической и стратегической авиации, с акватории Черного моря, были выпущены ракеты типа Х-31П и Х-22.

Силами и средствами ПВО ВСУ были сбиты 9 дронов-камикадзе россиян. Отмечается, что один из пораженных над морем дронов упал на здание предприятия в прибрежной зоне города и привел к разрушению и пожару. Сначала были данные об одном погибшем, и также сообщалось, что внутри еще могли находиться люди.

Добавим, после полуночи в Воздушных силах ВСУ также предупреждали о фиксации вражеских ударных беспилотников "Шахед". В частности, военные рассказали о движении дронов-камикадзе в направлении Днепра и области. Позже взрывы также прогремели в Днепре.

Местные власти уже под утро сообщили, что в Днепре из-за попадания вражеского "Шахеда" в многоэтажку число пострадавших в целом достигло восьми человек. На месте продолжаются аварийно-спасательные работы.