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В Одессе был слышен взрыв после предупреждения о движении ракеты

Иллюстративное фото: в Одессе раздался взрыв (t.me/dsns_telegram)
Автор: Владимир Костырин

В Одессе рано утром 20 апреля раздался взрыв. Перед этим было объявлено о движении вражеской ракеты в сторону Одесской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне Одеса".

Взрыв в районе города был слышен около 06:44.

В регионе была объявлена воздушная тревога.

В командовании Воздушных сил ВСУ заявляли о ракетной опасности. Также в 06.45 было объявлено о фиксации движения ракеты в сторону Одесской области.

Также СМИ сообщают, что после взрыва в Одессе в небе был виден столб дыма.

Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер впоследствии, в 07:02, заявил об отмене воздушной тревоги.

Ракетные удары РФ по Украине 20 апреля

Напомним, ближе к утру в разных областях Украины объявили тревогу из-за угрозы вражеских воздушных атак, в частности с применением баллистических ракет и других средств нападения с тактической авиации.

Около пяти утра сообщалось о взрывах в Запорожье из-за ракетной атаки со стороны войск РФ. Кроме того, в Силах обороны юга Украины информировали о работе ПВО в регионе, в частности в Одесской области.

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