В Одессе был слышен взрыв после предупреждения о движении ракеты

В Одессе рано утром 20 апреля раздался взрыв. Перед этим было объявлено о движении вражеской ракеты в сторону Одесской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне Одеса".
Взрыв в районе города был слышен около 06:44.
В регионе была объявлена воздушная тревога.
В командовании Воздушных сил ВСУ заявляли о ракетной опасности. Также в 06.45 было объявлено о фиксации движения ракеты в сторону Одесской области.
Также СМИ сообщают, что после взрыва в Одессе в небе был виден столб дыма.
Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер впоследствии, в 07:02, заявил об отмене воздушной тревоги.
Напомним, ближе к утру в разных областях Украины объявили тревогу из-за угрозы вражеских воздушных атак, в частности с применением баллистических ракет и других средств нападения с тактической авиации.
Около пяти утра сообщалось о взрывах в Запорожье из-за ракетной атаки со стороны войск РФ. Кроме того, в Силах обороны юга Украины информировали о работе ПВО в регионе, в частности в Одесской области.
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