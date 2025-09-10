В Одессе БЭБ разоблачила схему уклонения от налогов на 4 млрд гривен: что известно

Детективы Главного подразделения детективов Бюро экономической безопасности Украины разоблачили в Одессе схему уклонения от уплаты налогов и легализацию имущества, полученного незаконным путем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение Киевского районного суда Одессы.

Этим решением суд заблокировал счета компании ООО "ИН-АГРО", которая, по версии следствия благодаря финансовым махинациям в бухгалтерской отчетности, помогла более 10 компаниям уклониться от уплаты налога на добавленную стоимость на сумму в 3,9 млрд грн.

Что известно о преступной схеме

По данным БЭБ, для легализации незаконных доходов участники преступной группы перечисляли средства на счета десятков фиктивных предприятий и ФЛП.

Формально деньги поступали якобы в оплату за товары или услуги, которые на самом деле не предоставлялись. Сразу после этого средства переводились на счета так называемых "транзитных" компаний, использовавшихся исключительно для маскировки финансовых потоков.

Возможная связь с GNT Group

Согласно данным YouControl, руководителем ООО "ИН-АГРО" является Александр Дятлев. Он также является руководителем ряда компаний, в том числе ООО "Кардинале", конечным бенефициаром которой значится Владимир Науменко, который находится под стражей по подозрению в мошенничестве по делу терминала "Олимпекс" в Одессе.

Эта компания, по версии следствия, также была задействована в схеме, как и несколько других юрлиц, связанных с владельцами GNT Group Владимиром Науменко и Сергеем Грозой.

Следствие считает, что ООО "ИН-АГРО" получило 3917 млн ​​грн за операции по фиктивной продаже товаров и предоставлению услуг от субъектов хозяйствования, в частности ООО "Крыжопольский элеватор" и ООО "Вторметэкспорт", которые также имеют признаки связи с бизнесменами Грозой и Науменко.

Так, нынешним бенефициарным владельцем ООО "Крыжопольский элеватор" является Душан Денич (финансовый директор GNT Group), а бенефициарным владельцем "Вторметэкспорта" является Дмитрий Поздняков - связанный с GNT Group через компанию "Ферко".

После этого ООО "Ферко", ООО "Приста Ойл-Украина" (ранее принадлежала Науменко), упоминавшаяся ранее ООО "Кардинале" и ряд других компаний получали деньги от "ИН-АГРО" по мнимым сделкам по мнимым соглашениям по реализации товаров (работ, услуг) без фактического их выполнения.

Зачисленные средства в день их поступления или в последующие банковские дни перечислялись на счета ряда контрагентов с признаками рисковости - "транзитности".

В совокупности должностным лицам ООО "ИН-АГРО" может грозить тюремное заключение до 10-12 лет с конфискацией имущества.

Процессуальное руководство по уголовному производству осуществляет Офис Генерального прокурора.