ua en ru
Ср, 10 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

В Одессе БЭБ разоблачила схему уклонения от налогов на 4 млрд гривен: что известно

Одесса, Среда 10 сентября 2025 16:59
UA EN RU
В Одессе БЭБ разоблачила схему уклонения от налогов на 4 млрд гривен: что известно Фото: БЭБ в Одессе разоблачила схему уклонения от налогов (esbu.gov.ua)
Автор: Александр Мороз

Детективы Главного подразделения детективов Бюро экономической безопасности Украины разоблачили в Одессе схему уклонения от уплаты налогов и легализацию имущества, полученного незаконным путем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение Киевского районного суда Одессы.

Этим решением суд заблокировал счета компании ООО "ИН-АГРО", которая, по версии следствия благодаря финансовым махинациям в бухгалтерской отчетности, помогла более 10 компаниям уклониться от уплаты налога на добавленную стоимость на сумму в 3,9 млрд грн.

Что известно о преступной схеме

По данным БЭБ, для легализации незаконных доходов участники преступной группы перечисляли средства на счета десятков фиктивных предприятий и ФЛП.

Формально деньги поступали якобы в оплату за товары или услуги, которые на самом деле не предоставлялись. Сразу после этого средства переводились на счета так называемых "транзитных" компаний, использовавшихся исключительно для маскировки финансовых потоков.

Возможная связь с GNT Group

Согласно данным YouControl, руководителем ООО "ИН-АГРО" является Александр Дятлев. Он также является руководителем ряда компаний, в том числе ООО "Кардинале", конечным бенефициаром которой значится Владимир Науменко, который находится под стражей по подозрению в мошенничестве по делу терминала "Олимпекс" в Одессе.

Эта компания, по версии следствия, также была задействована в схеме, как и несколько других юрлиц, связанных с владельцами GNT Group Владимиром Науменко и Сергеем Грозой.

Следствие считает, что ООО "ИН-АГРО" получило 3917 млн ​​грн за операции по фиктивной продаже товаров и предоставлению услуг от субъектов хозяйствования, в частности ООО "Крыжопольский элеватор" и ООО "Вторметэкспорт", которые также имеют признаки связи с бизнесменами Грозой и Науменко.

Так, нынешним бенефициарным владельцем ООО "Крыжопольский элеватор" является Душан Денич (финансовый директор GNT Group), а бенефициарным владельцем "Вторметэкспорта" является Дмитрий Поздняков - связанный с GNT Group через компанию "Ферко".

После этого ООО "Ферко", ООО "Приста Ойл-Украина" (ранее принадлежала Науменко), упоминавшаяся ранее ООО "Кардинале" и ряд других компаний получали деньги от "ИН-АГРО" по мнимым сделкам по мнимым соглашениям по реализации товаров (работ, услуг) без фактического их выполнения.

Зачисленные средства в день их поступления или в последующие банковские дни перечислялись на счета ряда контрагентов с признаками рисковости - "транзитности".

В совокупности должностным лицам ООО "ИН-АГРО" может грозить тюремное заключение до 10-12 лет с конфискацией имущества.

Процессуальное руководство по уголовному производству осуществляет Офис Генерального прокурора.

Напомним, Верховный Суд признал незаконной схему вывода активов из терминала "Олимпекс". По этому делу фигурирует GNT Group из-за нарушения условий кредиторов.

Ранее украинские налоговые органы обвиняли GNT в проведении фиктивных операций на сумму 50 миллионов долларов США с целью уклонения от уплаты налогов в украинский бюджет.

Читайте РБК-Украина в Google News
Бюро экономической безопасности
Новости
Россия требует еще 6 тысяч кв. км украинской земли для завершения войны, - Вэнс
Россия требует еще 6 тысяч кв. км украинской земли для завершения войны, - Вэнс
Аналитика
Трамп жалеет Путина? Почему США так и не ввели санкции против России
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Трамп жалеет Путина? Почему США так и не ввели санкции против России