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В Одессе агент ФСБ снимал на видеорегистратор позиции военных

Фото: СБУ задержала в Одессе вражеского шпиона (ssu.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

В Одессе вражеский агент снимал позиции военных на скрытый видеорегистратор. Шпиона задержали при попытке передачи разведданных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Службы безопасности Украины.

По данным следствия, вражеским информатором оказался житель Одессы и фанат "русского мира". Он рассчитывал в случае оккупации региона получить "должность".

Агент российских спецслужб разместил в салоне своего автомобиля скрытый видеорегистратор. Он выезжал в разные районы Одессы и пригорода и визуально осматривал местность. Фигурант скрыто собирал информацию о местах дислокации войск, количестве защитников и технике, готовности к обороноспособности.

Все разведанные мужчина хранил на карте памяти, которую планировал передать врагу. СБУ вовремя разоблачила шпиона и задержала его при попытке передачи секретной информации.

Задержанному объявили подозрение по ч. 2 ст. 111 УКУ. В настоящее время ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Фото: СБУ задержала в Одессе вражеского шпиона (ssu.gov.ua)

Напомним, СБУ задержала в Харькове хакера, снимавшего для россиян панорамы города и видеонаблюдение одного из государственных учреждений.

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