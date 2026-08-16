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На Одесчине из-за повторного удара россиян разрушены дома, есть раненые

16:40 16.08.2026 Вс
1 мин
Вражеский дрон попал прямо в жилой сектор
aimg Сергей Козачук
Фото: в Одесской области из-за повторного удара россиян разрушены дома (facebook.com_DSNSPOLTAVA)

Российские войска повторно атаковали гражданскую инфраструктуру в Одесской области. В результате удара реактивного беспилотника разрушены дома, три человека получили ранения.

Последствия повторной атаки

По предварительным данным, вражеский реактивный БпЛА попал в жилищный сектор. В результате взрыва полностью разрушены два частных дома.

Пока известно о трех пострадавших гражданских.

На месте происшествия продолжают работать все экстренные и профильные службы, а информация о последствиях и состоянии раненых уточняется.

Атаки РФ 16 августа

Напомним, днем 16 августа российский реактивный дрон атаковал пригород Одессы. Вражеский БПЛА попал в почтовое отделение, расположенное в торговом центре.

Кроме того, в ночь на 16 августа оккупанты нанесли баллистический удар по Киеву. В результате атаки в Оболонском районе столицы вспыхнул пожар в нежилом помещении, ранен один человек.

Также во время ракетных обстрелов столицы разрушений подвергся книжному рынку на Почайной. Из-за попадания часть торговых рядов выгорела дотла.

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