На Одесчине из-за повторного удара россиян разрушены дома, есть раненые

Российские войска повторно атаковали гражданскую инфраструктуру в Одесской области. В результате удара реактивного беспилотника разрушены дома, три человека получили ранения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Одесскую областную военную администрацию.
По предварительным данным, вражеский реактивный БпЛА попал в жилищный сектор. В результате взрыва полностью разрушены два частных дома.
Пока известно о трех пострадавших гражданских.
На месте происшествия продолжают работать все экстренные и профильные службы, а информация о последствиях и состоянии раненых уточняется.
Напомним, днем 16 августа российский реактивный дрон атаковал пригород Одессы. Вражеский БПЛА попал в почтовое отделение, расположенное в торговом центре.
Кроме того, в ночь на 16 августа оккупанты нанесли баллистический удар по Киеву. В результате атаки в Оболонском районе столицы вспыхнул пожар в нежилом помещении, ранен один человек.
Также во время ракетных обстрелов столицы разрушений подвергся книжному рынку на Почайной. Из-за попадания часть торговых рядов выгорела дотла.