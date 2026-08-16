На Одесчине из-за повторного удара россиян разрушены дома, есть раненые

Атаки РФ 16 августа

Напомним, днем 16 августа российский реактивный дрон атаковал пригород Одессы. Вражеский БПЛА попал в почтовое отделение, расположенное в торговом центре.

Кроме того, в ночь на 16 августа оккупанты нанесли баллистический удар по Киеву. В результате атаки в Оболонском районе столицы вспыхнул пожар в нежилом помещении, ранен один человек.

Также во время ракетных обстрелов столицы разрушений подвергся книжному рынку на Почайной. Из-за попадания часть торговых рядов выгорела дотла.