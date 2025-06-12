Одесская область под ударом: появились фото последствий ночной атаки

Вражеские беспилотники атаковали объекты гражданской инфраструктуры в Измаильском районе, в частности, склады частного предприятия.

По факту ночной атаки прокуроры открыли уголовное производство (совершение военных преступлений). Осмотр еще продолжается, полный перечень разрушений и повреждений пока устанавливается. Правоохранители фиксируют все последствия атаки.

В ГСЧС уточнили, что в результате удара были разрушены склады, в которых хранился камыш и оборудование для его обработки. Огонь полностью охватил помещение, в результате чего уничтожены два комбайна и грузовик.

Пожар оперативно ликвидировали силами ГСЧС и местных пожарных. Обошлось без пострадавших.

Спасатели также опубликовали фото с места происшествия. На кадрах виден масштаб разрушений и усилия пожарных, которые тушили огонь после вражеской атаки.

Фото: Последствия дронового удара по Одесской области (t.me/dsns_telegram)