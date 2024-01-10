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Одесса планирует запустить специальный трансфер в аэропорт Кишинева

Одесса, Среда 10 января 2024 21:51
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Одесса планирует запустить специальный трансфер в аэропорт Кишинева Иллюстративное фото: Одесса планирует запустить специальный трансфер в аэропорт Кишинева (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Власти Одесской области хотят ускорить проезд украинцев, которые направляются в аэропорт Кишинева. Для этого планируют запуск специального трансфера.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Одесской областной военной администрации Олега Кипера в Telegram.

По его словам, сегодня, 10 января, он встретился с делегацией представителей Программы развития ООН в Украине. Главная тема - реализация проекта "Аэротрансфер".

"Его цель: ускорить проезд украинцев, направляющихся в международный аэропорт Кишинев. При наличии билетов на самолет - пассажиры смогут пользоваться специальным трансфером, который будет следовать из Одессы в аэропорт", - уточнил Кипер.

Он рассказал, что такая инициатива разгрузит пункты пропуска через границу в районе КПП "Маяки - Паланка - Удобное" и уменьшит там сосредоточение большого количества транспорта и людей.

Также в ОВА ожидают уменьшения нагрузки на дороги области легковыми автомобилями.

"Для запуска проекта "Аэротрансфера" нам необходимы автобусы, осуществляющие перевозку пассажиров. В этом вопросе рассчитываем на помощь ПРООН", - добавил чиновник.

При этом он напомнил, что на реализацию проектов ПРООН в Одесской области Европейский инвестиционный банк уже выделил 29 млн евро.

Напомним, ранее РБК-Украина расспросило экспертов о том, как пересечь украинскую границу без задержек и проблем.

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Одесса Молдова аеропорт Кишинев
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