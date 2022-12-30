Одесса может встретить Новый год со светом, однако есть нюанс

В Одессе может быть свет на Новый год, если в городе удастся ввести некоторые ограничения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Одесской ОВА Максима Макарченко в Telegram.

По словам Макарченко, энергетики привлекли все возможные средства для ликвидации вчерашнего ракетного удара, однако для обеспечения света одесситам на Новый год этого недостаточно.

В настоящее время военная администрация проводит работу с наиболее энергоемкими промышленными предприятиями области по ограничению их работы в праздничные дни.

"Освобожденные энергетические мощности будут направлены на обеспечение бытовых потребителей электроэнергией для того, чтобы у жителей нашей области была возможность провести праздничные дни, а именно 31 декабря и 1 января, без отключения электроэнергии, на сколько будет разрешать ситуация с безопасностью", - сообщил глава ОВА.