RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Одесса может встретить Новый год со светом, однако есть нюанс

Фото: Одесса может встретить Новый год со светом (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

В Одессе может быть свет на Новый год, если в городе удастся ввести некоторые ограничения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Одесской ОВА Максима Макарченко в Telegram.

По словам Макарченко, энергетики привлекли все возможные средства для ликвидации вчерашнего ракетного удара, однако для обеспечения света одесситам на Новый год этого недостаточно.

В настоящее время военная администрация проводит работу с наиболее энергоемкими промышленными предприятиями области по ограничению их работы в праздничные дни.

"Освобожденные энергетические мощности будут направлены на обеспечение бытовых потребителей электроэнергией для того, чтобы у жителей нашей области была возможность провести праздничные дни, а именно 31 декабря и 1 января, без отключения электроэнергии, на сколько будет разрешать ситуация с безопасностью", - сообщил глава ОВА.

Напомним, вчера, 29 декабря, Россия в десятый раз нанесла по Украине ракетный массовый удар. О последствиях в регионах Украины можно узнать в материале РБК-Украина.

Ранее мы писали, что по всей Украине продолжаются экстренные отключения электроэнергии, поэтому работа социальных пространств "Сферы света" в Киеве, Львове и Одессе продлена с 30 декабря по 5 января.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ОдессаЭлектроэнергия