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Очистке всех органов власти от пророссийских сил помогут перевыборы, - Стефанчук

Фото: председатель Верховной рады Украины Руслан Стефанчук (rada.gov.ua)
Автор: Татьяна Зарембо

В Верховной раде Украины убеждены, что именно перевыборы помогут избавиться от пророссийских политических сил в органах исполнительной власти на любом уровне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главы Верховной рады Украины Руслана Стефанчука информационному агентству "Интерфакс-Украина".

Агентство приводит слова Стефанчука, который называет эти процессы наиболее конституционным способом очищения украинского общества от политических сил, имеющих пророссийскую ориентированность.

"Самым конституционным и справедливым способом решения этого вопроса могли бы стать перевыборы в парламент и местные органы исполнительной власти. Однако закон о правовом режиме военного положения запрещает проведение любых выборов во время войны. Я глубоко убежден, что только перевыборы могут стать конечной точкой переформатирования общества, его доверия и видения будущего развития. В то же время запрос на них существует и будет еще большим", - подчеркнул спикер ВР.

При этом, по мнению главы парламента, украинское общество самостоятельно должно дать оценку всем пророссийским партиям, потому что фактически они способствовали вторжению РФ в Украину и в 2014 году, и в 2022-м.

"Я сторонник именно такого подхода. Но мы должны сделать это наиболее юридически правильно и корректно", - добавил Стефанчук.

Он отметил, что первая попытка люстрации уже была, но Конституционный суд Украины еще не принял никакого решения, а Европейский суд по правам человека очень много возвращает.

"Поэтому нужно прописать все таким образом, чтобы, с одной стороны, очистить украинское общество от пророссийских партий, а с другой - обеспечить чистоту закона", - констатировал глава парламента.

Сегодня РБК-Украина сообщало, что глава украинского парламента Руслан Стефанчук озвучил вывод: на войне против Украины россияне получили деклассификацию своей армии.

Ранее мы писали, что, по словам главы парламента, Верховная рада хочет забрать мандаты у около 10 народных депутатов, которые выехали из Украины во время полномасштабной войны с Россией, и не вернулись к работе в парламенте, однако это не так просто.

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Руслан Стефанчук